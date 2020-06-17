Друг Юлии Норкиной признался, что был напуган последней встречей с ней

17.06.2020, 14:53, Разное

Друг Юлии Норкиной Александр Бенхин признался, что был напуган последней встречей с ней. Адвокат не один раз участвовал в съемках ток-шоу вместе с радиоведущей.

Бенхин поделился с журналистами воспоминаниями, связанными с Юлией Норкиной. Оказалось, адвокат побаивался ведущую. Публичные личности познакомились на съёмках программы о дочери Успенского. Тогда Бенхин раскритиковал поведение героини, и был едва ли не «растоптан» радиоведущей.

После этого адвокат опасался встречи с Юлией Норкиной. Тем не менее, они виделись ещё раз во время съемок ток-шоу. Они оба присутствовали на нём в качестве экспертов. Тогда адвокат наткнулся на ведущую в гримерке, где не было больше никого. Как заметил сам Бенхин, эта встреча испугала его.

«А она, как ни в чем ни бывало. Первая поздоровалась и, кажется, была рада меня видеть», — поделился приятель Норкиной.

Тогда сама радиоведущая упомянула тот случай, когда она бурно отстаивала свою точку зрения в телепередаче, посвященной дочери Успенского. Норкина также решила узнать, по какой причине адвокат не делал того же. Бенхин объяснил, что совершенно не ждал такого резкого ответа от столь милой женщины, поэтому просто оторопел. Такой ответ рассмешил ведущую. Она заявила, что действовала в рамках шоу и слишком вжилась в роль.

Этот случай заставил Бенхина ещё сильнее зауважать Норкину. Сейчас адвокат говорит о ней, как об очень красивой и харизматичной женщине, информирует Нью Информ.