Над унитазом может образовываться облако с коронавирусом высотой до метра

17.06.2020, 14:50, Разное



2

минуты

При сливании воды в туалете может образовываться аэрозольное облако высотой до метра, показывает новое исследование, опубликованное в Physics of Fluids. Ученые напоминают, что для коронавируса SARS-CoV-2 возможен фекально-оральный путь передачи, поэтому при пользовании туалетом нужно соблюдать простые правила профилактики инфекции. Этот совет особенно актуален в свете недавнего открытия, что в фекалиях инфицированного человека может находиться живой коронавирус.

Китайские ученые провели компьютерную симуляцию механизма слива воды в унитазе. Она показала, что когда вода льется с большой скоростью, создаются вихри, которые перемещают воздух в унитазе. Восходящие потоки, вызванные центробежной силой, выносят тысячи капель и аэрозольных частиц. Характеристики образующегося «облака» зависят от конструкции унитаза, выше уровня сидения может подниматься до 60% образовавшегося аэрозоля.

Доктор Джи-Сянг Вонг (Ji-Xiang Wang) из Университета Янчжоу, соавтор исследования, отметил в комментарии The New York Times, что в реальной жизни нельзя постоянно стерилизовать общественные туалеты, совместное пользование унитазом неизбежно среди членов семьи. Исследователи указывают, что с постепенной отменой карантинных мер общественные туалеты могут представлять определенную опасность.

Какое количество вируса может быть в аэрозоле, образующемся при сливе воды в унитазе, неизвестно. Кроме того, ученые до сих пор не знают, какую роль играют туалеты и фекально-оральный путь в распространении COVID-19.

Ученые дают три рекомендации. Во-первых, унитаз нужно просто закрывать крышкой во время сливания. Во-вторых, унитаз нужно чистить регулярно: нужно учитывать, что вирусы потенциально могут некоторое время выживать на его поверхности. И, последнее, после пользования туалетом каждый раз нужно мыть руки.