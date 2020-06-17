 

Минтруд задумался о продлении дистанционного оформления больничных

17.06.2020, 14:48, Новости дня

Минтруд предложил продлить дистанционное оформление больничных для работающих граждан старше 65 лет в регионах, где еще не сняли ограничения по коронавирусу, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков на Социальном форуме РСПП заявил, что «на такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором», передает РИА «Новости».

Министр отметил, что проект постановления уже внесли в правительство, он выразил надежду, что в ближайшее время его примут.

Котяков также сообщил, что за время пандемии в РФ оформили 2,8 млн дистанционных больничных на 32 млрд рублей.

Напомним, дистанционно оформлять больничные для работающих россиян старше 65 лет начали в апреле. В последний раз эту меру продлили до 11 июня.

Электронные больничные оплачиваются Фондом социального страхования напрямую работнику.

Сообщалось, что при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100%-ом размере. За базу берут среднемесячный заработок, но не более среднего максимального в 69 тыс. 961,65 рубля в месяц.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Степанов: Кабмин Украины дополнительно выделил более 3 млрд грн на борьбу с коронавирусом

26.05 / Бывшие послы США призвали не использовать Украину в американской внутренней политике

20.04 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло обратно

14.05 / Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить “порочащую институт брака” информацию о росте домашнего насилия

16.04 / Против готовившего нападение на школу подростка в Красноярске возбуждено дело

14.05 / Апелляционный суд отказался снять с рассмотрения антикоррупционный иск в отношении Трампа

03.06 / Заседание МВФ по новому траншу Украине ожидается до 10 июня – Шмыгаль

28.04 / Ургант прокомментировал травлю Тодоренко за слова о домашнем насилии

05.05 / “Локомотив” собирается приобрести нападающего “Фламенго”

15.05 / Архангельская область и НАО запустили сбор предложений по созданию нового региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска