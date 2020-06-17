Двое высланных граждан Чехии покинули Россию

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17.06.2020, 14:48, Новости дня

Двое граждан Чехии, высланных из Москвы в ответ на объявление Прагой персонами нон грата двоих россиян, уже покинули территорию России, сообщила пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.

«Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию РФ и продолжают путь в Чехию», – сказала Штихова, передает РИА «Новости».

В связи с отсутствием авиасообщения между Россией и Чехией они едут домой на автомобиле.

Как ранее сообщал глава МИД Томаш Петршичек, одна из двух высланных гражданок Чехии является обладателем диппаспорта, другая – нет. В то же время глава международного отдела канцелярии президента Чехии Рудольф Йиндрак сообщил, что высланными персонами являются директор Чешского центра в Москве и сотрудница этого центра.

Два сотрудника посольства РФ в Чехии в начале июня были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина – утверждалось, что российский дипломат якобы привез в столицу Чехии яд, чтобы отравить чиновников, ответственных за снос памятника Коневу. Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами.

15 июня МИД объявил о введении ответных мер в отношении Праги. После этого в Праге заявили, что считают проблему в отношениях с Москвой решенной.

При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.



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