 

Люди пострадали при взрыве под Новосибирском

17.06.2020, 14:37, Разное

На полигоне под Новосибирском сдетонировал артиллерийский снаряд, передает телеканал “360”. В результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. Сообщается, что они были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту ЧП проводится проверка. Предварительная причина произошедшего уже установлена. Взрыв произошел по причине “грубого нарушения требований безопасности”. Окончательные выводы сделает специальная комиссия.



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