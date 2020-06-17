 

Шанс уехать из города: рецидивист отнял машину у хозяйки и устроил гонку с полицией

17.06.2020, 14:35, Новости дня

В Курской области ранее судимый житель Дмитриева устроил гонки с полицией на угнанном автомобиле.

За несколько минут до погони мужчина увидел машину с ключом в замке зажигания, не удержался от соблазна и на глазах у хозяйки легковушки сел в салон и уехал, не смотря на оказанное сопротивление владелицы автомобиля.

 

Женщина позвонила в полицию, и вскоре сотрудники ДПС обнаружили машину, двигающуюся по трассе в сторону Курска.

Преследование завершилось после того, как проезд нарушителю преградили грузовики и патрульная машиина.

В отделе полиции задержанный 42-летний мужчина сообщил, что воспользовался ситуацией, углядев в ней шанс уехать из родного города по личным мотивам.



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