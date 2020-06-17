 

Лионель Месси готовится продлить контракт с “Барселоной” по схеме “1+1”

17.06.2020, 14:35, Новости дня

Лидер футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом по схеме "1+1". Действующее соглашение форварда с "сине-гранатовыми" рассчитано до июня 2021 года. Как сообщают инсайдеры, за год до истечения срока нового контракта 32-летний игрок сам решит, чего он хочет.

Во всех контрактах шестикратного обладателя "Золотого мяча" с "Барселоной" имелся пункт, действующий до 10 июня, согласно которому он может покинуть команду по завершении каждого сезона, напоминает Mundo Deportivo. Но каждый раз аргентинец, который присоединился к академии "Барсы" в 2000 году, продлевает соглашение. Вот и сейчас, похоже, клуб и игрок согласуют все детали нового контракта, который закончится в 2023 году.



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