Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

17.06.2020, 14:35, Новости дня

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера. Самого артиста тем временем повезли на очередной допрос.

Адвокат семьи Александр Добровинский сообщил ТАСС, что семья не согласна на компенсацию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Ефремова обсуждал данный вопрос с братом Захарова.

"Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, – сказал Добровинский. – Семья не хочет принимать никакие компенсации".

При этом, по его словам, родные Захарова готовы "ко всем встречам с кем бы то ни было". Адвокат добавил, что во избежание кривотолков стоило бы "организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества".

Ранее 17 июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что общался с братом Захарова насчет компенсации и у него есть запись разговора. При этом родные погибшего с самого начала заявляли, что не примут материальную помощь от артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. За рулем своего джипа актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, которым управлял Захаров. Водитель получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент столкновения Ефремов был пьян, также в его крови обнаружили следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.