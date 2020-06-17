 

В карантине в Британии увидели угрозу для целого поколения детей

17.06.2020, 14:30, Новости дня

Британские эксперты предупредили, что карантинные меры, введенные в Великобритании в рамках борьбы с распространением коронавируса, создают угрозу ожирения для «целого поколения» детей.

Как информирует таблоид The Daily Mail, ситуация с детским ожирением в Британии может усугубиться и обернуться «катастрофическими» последствиями из-за ограничения ежедневной физической активности в школах.

По словам главы Королевского колледжа педиатрии и члена специальной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Рассела Вайнера, детей нужно как можно скорее вернуть в школы, передает ИноТВ. 

«Мы все время говорим о рисках заражения коронавирусом, и это очень важно, но это не единственная проблема. Среди элементов уравнения риска для детей также фигурируют и такие связанные с закрытием школ угрозы, как проблемы с психикой, недостаток сна, а также потенциальная нехватка физической активности и ожирение», – отмечает Вайнер. 

Опасения эксперта связаны с тем, что если школы будут закрыты на долгое время, дети вовсе перестанут проявлять физическую активность. 

«Дети и молодые люди по всей стране скорее всего уже получают гораздо меньше физических нагрузок. Нам известно, что многие дети и подростки почти не занимаются спортом отдельно, но при этом поддерживают достаточный уровень физической активности, живя своей обычной жизнью», – отметил Вайнер.

По его словам, дети сжигают калории по дороге до школы, при передвижении внутри школы, игре в футбол с одноклассниками.

По данным издания, правительство Британии отказалось от возобновления школьных занятий до летних каникул. В связи с эти большинство учеников в возрасте до 16 лет к сентябрю пробудут дома полгода, подчеркивает The Daily Mail. 

Согласно статистике Национальной системы здравоохранения Великобритании, в стране страдают ожирением более 20% детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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