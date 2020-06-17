Температурный рекорд 60-летней давности побит в Москве

17.06.2020, 14:30, Новости дня

В Москве 17 июня побит температурный рекорд 1956 года. В среду температура воздуха в столице составила 29,6 градусов.

По данным метеостанции ВДНХ, 17 июня 1956 года в столице воздух прогрелся до 29,4 градусов тепла. Абсолютный максимум для 17 июня составляет 30,8 градусов, он принадлежит 1892 году, говорится в сообщении на сайте метеорологической службы.

Кроме того, этот день может стать самым жарким с начала лета. 11 июня в Москве температура уже достигла отметки 30,5 градуса. В среду синоптики прогнозируют в столице жару с температурой воздуха до 32 градусов.