 

За подготовку убийства оскорбившего Путина журналиста в Грузии задержали россиянина

17.06.2020, 14:23, Разное

Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина России, которого подозревают в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии, передает URA.Ru. Имя этого работника СМИ прогремело на всю Россию после того, как тот в эфире своей программы оскорбил президента Владимира Путина, а также всех россиян.

О планах россиянина грузинским спецслужбам стало известно от их украинских коллег. Официально россиянина обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельных документов. Подробности произошедшего устанавливаются.



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