Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе

17.06.2020, 14:16, Новости дня

Министры иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе обоих государств, говорится в заявлении китайского МИД.

«Стороны договорились как можно скорее снизить напряженность ситуации (в районе конфликта), а также на основании достигнутой к настоящему моменту договоренности двух стран обеспечивать мир и спокойствие в приграничной зоне», – говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА «Новости».

Накануне результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест в связи с инцидентом, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля, готовили «провокационную атаку». Позже сообщалось, что войска Индии и Китая разведены в пограничном районе.

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