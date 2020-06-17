Занимавшихся сексом в центре Москвы арестовали

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17.06.2020, 14:16, Новости дня

Занимавшийся сексом на Хохловской площади в Москве молодой человек арестован на десять суток, пишут СМИ.

Басманный суд арестовал его на 10 суток, девушка была арестована на трое суток, передает РЕН-ТВ.

Напомним, в центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой. Вокруг собралась толпа зрителей, многие снимали происходящее на телефон.

Психолог объяснила поступок занявшихся сексом на публике.



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