Занимавшихся сексом в центре Москвы арестовали
17.06.2020, 14:16, Новости дня
Занимавшийся сексом на Хохловской площади в Москве молодой человек арестован на десять суток, пишут СМИ.
Басманный суд арестовал его на 10 суток, девушка была арестована на трое суток, передает РЕН-ТВ.
Напомним, в центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих. Инцидент произошел на Хохловской площади, которую называют Ямой. Вокруг собралась толпа зрителей, многие снимали происходящее на телефон.
Психолог объяснила поступок занявшихся сексом на публике.
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