 

Лавров допустил позитивное влияние США на ситуацию в Ливии

17.06.2020, 14:16, Новости дня

Москва будет приветствовать использование влияния США в ливийском конфликте для поддержания усилий РФ и других стран по немедленному прекращению огня, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если Соединенные Штаты смогут использовать свое влияние в ливийском конфликте, чтобы подкрепить усилия РФ и других внешних игроков, которые выступают за немедленное объявление прекращения огня, я думаю, это было бы весьма и весьма позитивно. Посмотрим», – передает его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США необходимо больше участвовать в урегулировании ситуации в Ливии.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же заявили, что участие Москвы в процессе необходимо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / В мире: «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

26.04 / Американец три дня прятался от морского слона, гостившего в саду его дома

07.06 / Ракова: более тысячи москвичей сдали кровь с антителами к коронавирусу

03.05 / Парасюк рассказал, был ли его отец связан с Коломойским

29.04 / National Interest предсказал обострение демографического кризиса в России на фоне коронавируса

03.06 / Богослужения в Подмосковье решили проводить на открытом воздухе

07.05 / Появились подробности задержания Быкова по подозрению в заказных убийствах

24.04 / Rambler направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx

12.05 / Трамп обвинил демократов в политических играх в связи с коронавирусом

29.05 / «Артек» примет первую смену детей 1 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска