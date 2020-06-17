Глава Роспотребнадзора: ветераны будут смотреть парад на Красной площади без масок

17.06.2020, 14:15, Разное

Ветераны Великой Отечественной войны будут смотреть 24 июня парад на Красной площади без медицинских масок, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Их доставят на дезинфицированном транспорте и рассадят на трибуне на безопасном расстоянии друг от друга.

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, — сказала Попова в эфире "России-1" (цитата по ТАСС). — Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. Все будет промыто, продезинфицировано и абсолютно безопасно. Все предметы на Красной площади будут абсолютно чистыми».

Родственников ветеранов, водителей, которые повезут их, и задействованных в параде волонтеров заранее протестируют и обяжут носить маски и перчатки. Последнее требование остается в Москве обязательным в общественных местах с 12 мая.

Из-за опасности заражения коронавирусом парад к 75-летию Победы отменили или перенесли уже более десятка городов. Мэр Москвы Сергей Собянин просил жителей города оставаться дома в день парада 24 июня, объявленного выходным, несмотря на отмену самоизоляции. Проведение акции «Бессмертный полк» запланировали на 26 июля.

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