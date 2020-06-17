Российский хакер Станислав Лисов депортирован из США

17.06.2020, 14:10, Новости дня

Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США за киберпреступления, депортирован на родину. Сотрудники американской иммиграционной службы посадили Лисова на вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

В конце ноября суд в Нью-Йорке приговорил российского программиста к четырем годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак. Ранее Лисов признал вину. С учетом времени, проведенного в тюрьме во время следствия, Лисов должен был выйти на свободу через четыре или пять месяцев. Кроме того, по решению суда Лисов должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и возместить 480 тысяч долларов ущерба пострадавшим от его действий.

Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Ранее он обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США, где по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы.

Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные. В ходе разбирательства россиянин признался в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках.

В 2017 году в Европе по запросу США были арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходили на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.