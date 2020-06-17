Исполняющая обязанности финансового контролера Пентагона подала в отставку

17.06.2020, 14:10, Новости дня

Высокопоставленный сотрудник Пентагона Элейн Маккаскер подала в отставку через три месяца после того, как Белый дом отозвал ее кандидатуру на должность контролера военного ведомства.

Ранее она выражала сомнения в законности решения администрации Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине.

Маккаскер исполняла обязанности финансового контролера с лета прошлого года. Министр обороны Марк Эспер объявил во вторник, что 26 июня станет последним днем ее работы в этой должности.

«С момента прихода в министерство обороны Элейн неустанно работала над тем, чтобы наши бюджетные и аудиторские процессы приносили максимальную пользу налогоплательщикам, удовлетворяя при этом огромные нужды нашей страны в сфере безопасности, а также мужчин и женщин, которые ей служат», – сказал Эспер.

Маккаскер была выдвинута на должность контролера в конце прошлого года, но в марте Белый дом отозвал ее кандидатуру, после того как просочившаяся в СМИ переписка показала, что она выражала озабоченность в связи с требованиями администрации приостановить помощь Украине.

Ранее в этом году Трамп был подвергнут импичменту по обвинениям в злоупотреблении властью в виде замораживания помощи Украине, чтобы заставить Киев расследовать деятельность его политических соперников.