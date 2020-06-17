 

Выпуск популярного шоу из-за эпизода с Гитлером попал под шквал критики

17.06.2020, 14:09, Разное

Зрители телеканала E4 в Великобритании возмутились одним из выпусков юмористической программы. Под шквал критики популярное шоу «Большой брат» попало из-за эпизода с Гитлером.
В этом году Big Brother: Best Shows Ever (Большой брат: лучшие шоу в истории) отпраздновало свой 20-летний юбилей. Однако праздничный выпуск вызвал раздражение у большинства зрителей из-за неудачной шутки. Знаменитый комик Майкл Бэрримор, воплотивший на сцене образ Адольфа Гитлера, был раскритикован в соцсетях страны.

Программа состояла из нарезки фрагментов, вышедших на экраны в разные годы с момента старта проекта. В юбилейном выпуске «засветились» как профессиональные актеры, так и спортсмены и музыкальные звезды, например, Деннис Родман и Пит Бернс. В ходе передачи они показали свои таланты, Майкл Бэрримор, как профессиональный комик, решил создать пародию на вождя Третьего рейха.

Для этого он нарисовал маркером усы и сделал соответствующую прическу, зачитав речь в стиле нацистского лидера на фоне надписи «Туалет». Однако такой ход не понравился большинству зрителей канала. Несмотря на то, что сам сюжет был снят почти 15 лет назад, а программа нацелена именно на эпатаж, Гитлер на сцене вызвал шквал критики. В соцсети Twitter телеканал E4 буквально засыпали возмущенными комментариями. Однако среди отзывов были и похвальные. Так, один из пользователей написал, что гордится своим еврейским происхождением, а саму шутку, шокировавшую зрителей Британии, считает смешной.



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