 

Главе Морспасслужбы предъявили обвинение в мошенничестве

17.06.2020, 14:08, Новости дня

Главе государственной Морспасслужбы предъявлено обвинение в крупном мошенничестве после выемки документов в организации, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

«Предъявлено обвинение руководителю ФГБУ «Морспасслужба» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»)», – сообщается на сайте ведомства.

Имя обвиняемого не сообщается. По данным на сайте Морспасслужбы, главой учреждения является Андрей Хаустов.

В ноябре 2019 года следователи проводили оперативные мероприятия в Морспасслужбе Росморречфлота в Москве, передает ТАСС. Было установлено, что глава ведомства, его первый заместитель и гендиректор компании «Экофрахт» заключили фиктивный договор аренды грузовых контейнеров. В 2014-2015 годах компании перечислили порядка 30 млн рублей. После этого деньги были обналичены, и, как считает следствие, ими распорядились фигуранты дела.



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