 

В Кремле ответили на вопрос о предложении отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

17.06.2020, 14:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о предложении депутата Госдумы Алексея Журавлева отменить решение съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении пакта Молотова-Риббентропа.

«Мне ничего об этом не известно, я ничего об этом не знал. Поэтому я никак не могу прокомментировать», – передает его слова РИА «Новости».

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев внес законопроект, по которому предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении пакта. Журавлев выразил мнение, что это постановление «не соответствует принципам исторической справедливости», было принято в «условиях нарастающей политической нестабильности» и при давлении «внешних сил».

Думскую инициативу уже поддержали 38 ученых, общественных деятелей и офицеров, которые направили Журавлеву и спикеру палаты Вячеславу Володину открытое письмо.

В сентябре прошлого года Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто вынудил Москву подписать пакт о ненападении между Германией и СССР.



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