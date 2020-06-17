Кейт Миддлтон удивила учеников школы в Блэкпуле, присоединившись к их онлайн-уроку

17.06.2020, 14:05, Разное

В то время как принц Чарльз и герцогиня Камилла первые осмелились выйти в свет и встретиться с работниками госпиталя, остальные члены королевской семьи и Кейт Миддлтон в частности продолжают выполнять обязательства на удаленной основе. Так, несколько минут назад на официальной Instagram-странице образовательной платформы Oak National Academy появился видеоролик с участием герцогини Кембриджской. Кейт неожиданно для маленьких учеников школы Waterloo Primary Academy присоединилась к их онлайн-уроку при помощи Zoom и поговорила с ними о важности доброты. Именно такая тема была заявлена в школьном плане уроков, который доступен на сайте Mentally Healthy Schools.

Вы можете почувствовать себя гораздо счастливее, если с кем-нибудь поговорите – с другом, с членом семьи или с учителем. И вы также можете помочь кому-то почувствовать себя лучше, просто согласившись выслушать его или предложив свою помощь в чем-то. Даже самые маленькие акты доброты имеют долгую жизнь. Но помогая другим, мы не должны забывать и о себе, уделяя время тому, что делает нас счастливыми, – сказала Кэтрин ребятам.

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Публикация от Oak National Academy (@oaknational)17 Июн 2020 в 1:40 PDT

Oak National Academy – это онлайн-школа, которая предоставляет видеоуроки и бесплатные образовательные ресурсы родителям и учителям. Она была создана в ответ на введение локдауна, чтобы помочь учителям и дальше заниматься образованием детей. С момента своего запуска платформа предоставила более 12 миллионов уроков. Сайт же The Mentally Healthy Schools был запущен в 2018 году как раз Кейт Миддлтон в рамках инициативы Heads Together.

Полная запись урока с участием герцогини Кембриджской появится на сайте Oak National Academy завтра в 11 утра по местному времени.