Скандалы: Лазурный берег Крыма

17.06.2020, 14:04, Разное

Яхты российских олигархов меняют Монако на Мыс Айя

В роскошной резиденции на мысе Айя близ Севастополя, которую СМИ связывают с акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, появился причал для стометровых яхт. В то же время у берегов Крыма впервые была замечена яхта Rahil, которую приписывают Аркадию Ротенбергу.

Роскошный особняк в урочище Батилиман в Севастополе начали строить в 2007 году при Украине, когда территория базы отдыха «Мыс Айя» украинского госпредприятия «Укравтодор» была приватизирована структурами, связанными с сыном тогдашнего президента Украины Виктора Януковича Александром.

После присоединения Крыма к России дачу Януковича хотели снести по иску прокуратуры как самострой, вышедший за границы землеотвода. Но вскоре решение было отменено, а особняк с участком 3,5 га — выставлен на торги.

В 2016 году здания «дачи Януковича» выкупило питерское ООО «Шанс», принадлежащее контролируемому Юрием Ковальчуком банку «Россия». В 2017 году строения и земля под ними были переданы ООО «Берег», гендиректором которого выступает Павел Зайцев — партнер акционеров «России» по некоммерческим проектам. В частности, Зайцев является гендиректором НП «Развитие рынка эффективных инвестиций», принадлежащего совладельцу банка «Россия» Геннадию Тимченко и Петру Колбину, которого СМИ называют «давним другом Путина». Зайцев также является совладельцем НП «Возрождение морских традиций» и НП «Возрождение традиций и культуры загородного отдыха «Южный парк»» вместе с членом совета директоров «России» Дмитрием Мансуровым и совладельцем банка Николаем Шамаловым.

Местные жители называют резиденцию «дачей Матвиенко». Спикера Совета Федерации видели на стройке сотрудники соседних баз отдыха и строители, работавшие на объекте в начале июня 2018 года. Пресс-служба Совфеда ее причастность к имению отрицала.

С 2016 года дача была полностью перестроена: особняк расширен, крыша заменена. Кроме того, на берегу построено еще одно здание с фронтальным остеклением, а перед ним — набережная с причалом для швартовки яхт до 100 м длиной.

А на днях в окрестностях Ялты впервые была замечена роскошная 62-метровая яхта Rahil. Формально она принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга, владельцу подрядной компании «Зеленый город» Григорию Баевскому. Но реальным владельцем яхты нишевое издание SuperYachtFan считает миллиардера Аркадия Ротенберга.

Судно было построено в 2011 году на итальянской верфи Azimut-Benetti Group (Livorno shipyard) по заказу британского миллиардера Грэма де Зилля. Первоначально яхта называлась Amnesia и была приписана к порту Джорджтаун. Но еще до спуска на воду она была продана новому владельцу за 60 млн долларов и получила новое имя Nataly — как предполагают СМИ, в честь второй жены Аркадия Ротенберга Натальи. После развода Ротенбергов владелец яхты переименовал судно в Rahil.

С 2014 года яхта, приписанная к порту Сочи, не покидает акватории Черного моря из-за опасности санкционного ареста.

Яхту видели в Гурзуфе, на рейде Юсуповского дворца и близ Кореиза, где находится один из выкупленных у Крыма структурами Ротенберга санаториев — знаменитый дворец «Дюльбер». Он был построен в 1897 году для Великого князя Петра Романова, вокруг имения был разбит роскошный парк. В советское время во дворце работал санаторий, где отдыхали представители партийной элиты, при Украине он входил в структуру управделами Верховной рады. После присоединение Крыма к России санаторий был национализирован, а в 2018 году — продан с торгов за 702 млн руб.

Структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, также выкупили в Крыму санатории «Мисхор» и «Ай-Петри». Кроме того, близкие к олигарху люди строят резиденцию на мысе Сарыч — самой южной точке Крыма. В двух километрах от нее находится знаменитая «дача Горбачева» — государственная резиденция, на которой, по-видимому, сейчас тоже кто-то отдыхает: крымчане жалуются в соцсетях, что люди в камуфляжной форме и без опознавательных знаков запрещают им подниматься на видовую вершину Ильяс-Кая, по которой проходит известный далеко за пределами региона туристический маршрут «Большая севастопольская тропа», созданный под эгидой правительства Севастополя. Подобное уже случалось и раньше: вооруженные люди разворачивали туристов, гуляющих по обрывам главной гряды Крымских гор, и заставляли их удалять фото и видео, сделанные с видовых точек в прямой видимости от государственных резиденций.

Екатерина Резникова