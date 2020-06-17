В Ташкенте спецкомиссия по духовности приказала убрать баннер с девушкой в купальнике

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17.06.2020, 13:55, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСпециальная комиссия по вопросам нравственности и духовности приказала снять со стены смузи-бара в Ташкенте рисунок-баннер с девушкой в купальнике, пишет “Re:post”.

В районной администрации уточнили, что изображение не соответствует нравственным принципам. Ранее рисунок прикрыли бумагой, но этого оказалось недостаточно, и в администрации попросили его демонтировать. 

Пресс-секретарь администрации Яккасарайского района уточнил, что Специальные комиссии по вопросам маънавията (духовности) есть в каждом районе Ташкента.

В Узбекистане проблемами нравственности обеспокоены в ряде государственных министерств и учреждений, например в Комитете женщин Узбекистана. Его глава Эльмира Баситханова называла женщин, торгующих на рынке, бездуховными и непросвещенными. 

Также в стране контролируют внешний вид, поведение и репертуар артистов: объединение “Узбекконцерт” может не выдать лицензии на выступления тем, кто “не соответствует этике и национальным обычаям” или имеет “аморальный облик”. Из-за откровенных нарядов запретили выступать с концертами певице Лоле Юлдашевой.

 



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