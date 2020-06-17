На белорусского блогера Тихановского завели новое уголовное дело

17.06.2020, 13:55, Новости дня

В Беларуси заведено новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика и блогера Сергея Тихановского, сообщил 17 июня правозащитный центр “Весна”. По сведениям правозащитников, дело завели по статье 191 УК – о воспрепятствовании организации выборов и осуществлению избирательных прав. Наказание по ней –штраф, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Дело было заведено после того, как в начале июня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что попросила Следственный комитет проверить действия Тихановского на предмет нарушения статьи 191 УК в части угроз избирательным комиссиям.

Это уже второе уголовное дело, заведенное на Тихановского, автора видеоблога “Страна для жизни”, который одним из первых заявил, что пойдет на президентские выборы против действующего президента Александра Лукашенко.

Почти сразу же после его объявления об участии в выборах, которое было сделано 6 мая, его задержали в первый раз – по административной статье во время встречи с подписчиками его канала недалеко от Могилева. В тот раз блогера отправили в изолятор временного содержания на 15 суток. Официальным поводом для ареста стала акция против объединения с Россией, которую Тихановский проводил еще 20 декабря 2019 года.

Тихановский вышел на свободу 21 мая и стал руководителем инициативной группы своей жены Светланы Тихановской, которая решила участвовать в президентских выборах вместо него. В последующие две недели в Минске и других городах Беларуси собирались огромные очереди желающих сдать подписи в поддержку супругов.

Второй раз Тихановского арестовали 29 мая в Гродно: там произошла провокация, в результате которой его задержали спецназовцы.

После задержания Тихановского прошли обыски в его студии, на даче и в квартире матери, во время которых за кроватью был найден пакет с деньгами в размере $900 тысяч долларов. Одновременно начались преследования членов инициативной группы Светланы Тихановской.

9 июня, за несколько дней до того, как Тихановский должен был второй раз выйти на свободу, Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение ему и еще девяти его сторонникам в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Тихановскому и еще семи лицам было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. А действия одного из пикетчиков дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (“Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел”) УК Беларуси.

Светлана Тихановская смогла зарегистрироваться и собрала 100 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента. Однако, по ее словам, накануне, 16 июня, ей поступили угрозы: “На пороге одной из администраций мне позвонили ​с угрозами в мой адрес и моим детям при условии, что я не буду продолжать поездку”, – ​сказала она.

Позже Тихановская заявила, что будет продолжать участие в избирательной кампании, несмотря на угрозы, потому что только так сможет помочь мужу.

Также в Беларуси продолжается преследование другого возможного соперника Лукашенко на выборах, бывшего главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты завершается 19 июня.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу (Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика), политическими заключенными.