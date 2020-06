Реклама даёт Google «безграничную власть» над американскими СМИ

17.06.2020, 13:55, Новости дня

Большинство новостных организаций в США не смеют критиковать движение Black Lives Matter, потому что для них это равнозначно разорению, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Google контролирует почти всю онлайн-рекламу, от которой зависят СМИ, и может перекрыть им доходы даже за неугодные комментарии читателей.

То, что прямо сейчас происходит с нашей страной, совершенно, абсолютно неправильно! Это станет очевидно всем — когда-нибудь, когда наша французская революция закончится. А пока большинство слишком напугано, чтобы сказать это. Одна из причин, по которым мы можем это говорить и часто говорим, заключается в том, что Fox News — независимая компания. Наша возможность зарабатывать на жизнь не зависит от прогрессистской IT-монополии Google. Слава Богу!

Большинство компаний в сфере СМИ зависимы от Google. Google контролирует 70 процентов всей онлайн-рекламы. Так что если вы в новостном бизнесе, вы слушаетесь Google. Когда Google велит вам что-то сделать, вы это делаете. Выбора у вас нет. Они могут разорить вас в одночасье. И разорят.

За всю историю человечества ни у одной организации никогда не было большего контроля над информацией, чем сейчас у Google. Так что если вас беспокоит концентрация власти в руках у горстки деятелей, которые не несут никакой ответственности… А вам очень даже стоит об этом беспокоиться… Ни у кого нет более безграничной власти, чем у Google.

Сегодня утром NBC News решил использовать власть Google, чтобы убрать парочку своих конкурентов. Власть в таких случаях полезна. Сотрудница NBC по имени Адель-Момоко Фрейзер переслала руководству Google длинный нудный текст от организации английских левых активистов, где те ругают два сайта, The Federalist и Zero Hedge, называя их, цитирую, «расистскими». Google, конечно же, сразу заглотил наживку. Компания пригрозила отказать обеим новостным организациям в доступе к рекламной платформе Google. Иными словами, перекрыть их доходы.

Адель-Момоко Фрейзер была в восторге, она тут же выложила победный твит, хвастаясь тем, что вдохновила на цензуру. Она назвала эти два сайта «крайне правыми» — этот термин ничего не значит, но подразумевает какое-то аморальное поведение, осуждаемое Аделью-Момоко Фрейзер. В конце своего твита она поблагодарила активистов, помогших ей заглушить конкурирующие мнения, цитирую, «за усердную работу и сотрудничество». Восклицательный знак! Хэштег #BlackLivesMatter и три поднятых кулака в конце.

Адель-Момоко Фрейзер производила впечатление очень довольного собой человека. Она сегодня внесла свой вклад в революцию.

Так что же сделали Zero Hedge и The Federalist, чем они заслужили демонетизацию? Мы спросили Google, и нам сказали, что у этих двух сайтов были немодерируемые секции комментариев. Другими словами, читатели могли говорить, что хотели. Google считает, что с этим нельзя мириться.

Под угрозой уничтожения The Federalist ничего не оставалось, кроме как подчиниться Google. Сайт удалил секцию комментариев целиком. О статьях The Federalist больше нельзя высказать своё мнение. Google это запретил. На Zero Hedge комментарии по-прежнему есть, так что его демонетизировали. Посмотрим, смогут ли они продолжать работать.

Но всё это поднимает интересный вопрос. Google говорит, что теперь считает консервативные сайты ответственными за комментарии их читателей. Однако — вот парадокс! — благодаря специальной поблажке, которую Google получил от конгресса США — помните так называемый раздел 230 Закона о пристойности в телекоммуникациях? — сам Google не несёт ответственности за контент своей платформы, потому что, по словам конгресса, это необязательно.

То есть если вас, к примеру, кто-то оклеветал и эта клевета проходит через серверы Google, вы не можете из-за этого подать на Google в суд. Для любых последствий Google неприкосновенен. Большой компании очень хорошо иметь неприкосновенность. У Fox News её нет. Но опять-таки, спасибо конгрессу, у Google неприкосновенность есть. Это одна из главных причин того, что основатели Google в числе самых богатых и влиятельных людей мира. Это конгресс им позволил.

Сегодня на это указал сенатор Джош Хоули. Будем надеяться, он и его коллеги скоро примут меры, чтобы отменить эту привилегию. Если Google не желает распространять защиту 230 раздела на других, ему самому эта защита не полагается! Это очевидно.

Google давно должен был столкнуться с такими последствиями. Конгрессу следовало сделать это много лет назад. Уже очень давно ясно, что главная угроза нашим свободам теперь не федеральное правительство, а IT-монополии.

Дата выхода в эфир 16 июня 2020 года.