“Вот здесь она настоящая” – в Сеть “слили” редкие фото Успенской

17.06.2020, 13:53, Разное

Две фотографии появились накануне в официальном инстаграм-аккаунте знаменитости. На снимках Любовь Успенская запечатлена вместе с младшим братом Яковом. Кадры были сделаны с разницей в 40 лет.

В подписи к посту артистка поздравила родственника с днем рождения. Звезда пожелала ему долгих и счастливых лет жизни, удачи и процветания. “Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас”, – обратилась к брату Успенская.

К поздравлениям звезды присоединились пользователи. Один из подписчиков отметил, что на этих снимках артистка выглядит естественно. “Вот здесь ты настоящая, классная. Оставайся всегда такой”, – написал комментатор.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 15 Июн 2020 в 7:50 PDT

Ранее “Дни.ру” сообщили о том, что Любовь Успенская влезла в скандал вокруг Михаила Ефремова. Певица выступила в защиту устроившего смертельное ДТП актера. Знаменитость считает, что правонарушителя нужно отправить не в тюрьму, а в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.

Позицию артистки осудили многие россияне. Они были разочарованы словами Любови Успенской. Поклонники спросили, как бы она поступила, если бы ее родственник пострадал из-за заслуженного артиста. Певица игнорирует критические замечания.