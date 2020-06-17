 

“Вот здесь она настоящая” – в Сеть “слили” редкие фото Успенской

17.06.2020, 13:53, Разное

Две фотографии появились накануне в официальном инстаграм-аккаунте знаменитости. На снимках Любовь Успенская запечатлена вместе с младшим братом Яковом. Кадры были сделаны с разницей в 40 лет.

В подписи к посту артистка поздравила родственника с днем рождения. Звезда пожелала ему долгих и счастливых лет жизни, удачи и процветания. “Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас”, – обратилась к брату Успенская.

К поздравлениям звезды присоединились пользователи. Один из подписчиков отметил, что на этих снимках артистка выглядит естественно. “Вот здесь ты настоящая, классная. Оставайся всегда такой”, – написал комментатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 15 Июн 2020 в 7:50 PDT

Ранее “Дни.ру” сообщили о том, что Любовь Успенская влезла в скандал вокруг Михаила Ефремова. Певица выступила в защиту устроившего смертельное ДТП актера. Знаменитость считает, что правонарушителя нужно отправить не в тюрьму, а в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.

Позицию артистки осудили многие россияне. Они были разочарованы словами Любови Успенской. Поклонники спросили, как бы она поступила, если бы ее родственник пострадал из-за заслуженного артиста. Певица игнорирует критические замечания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Играли со спичками — спалили дом

25.05 / Мнение: Медали в международной математике, санкции против Китая и Блумберг про рейтинг Путина

07.06 / Маски приспущены

20.04 / Мнение: Стрельба в Новой Шотландии

24.05 / Обнародованы требования захватившего заложников в центре Москвы

20.05 / Мнение: Обращение Пасечника к Зеленскому

22.04 / В красноярской офтальмологической клинике коронавирус обнаружили почти у 90 человек

07.05 / В гостях у Келли Кларксон: экскурсия по особняку певицы в Лос-Анджелесе

03.05 / GPU Nvidia в видеокартах GeForce догонит AMD Radeon по техпроцессу

11.05 / «После ее смерти я сильно изменилась»: Анджелина Джоли посвятила статью своей матери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска