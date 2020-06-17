“Вот здесь она настоящая” – в Сеть “слили” редкие фото Успенской
17.06.2020, 13:53, Разное
Две фотографии появились накануне в официальном инстаграм-аккаунте знаменитости. На снимках Любовь Успенская запечатлена вместе с младшим братом Яковом. Кадры были сделаны с разницей в 40 лет.
В подписи к посту артистка поздравила родственника с днем рождения. Звезда пожелала ему долгих и счастливых лет жизни, удачи и процветания. “Оставайся таким же замечательным и продолжай радовать нас”, – обратилась к брату Успенская.
К поздравлениям звезды присоединились пользователи. Один из подписчиков отметил, что на этих снимках артистка выглядит естественно. “Вот здесь ты настоящая, классная. Оставайся всегда такой”, – написал комментатор.
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Ранее “Дни.ру” сообщили о том, что Любовь Успенская влезла в скандал вокруг Михаила Ефремова. Певица выступила в защиту устроившего смертельное ДТП актера. Знаменитость считает, что правонарушителя нужно отправить не в тюрьму, а в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.
Позицию артистки осудили многие россияне. Они были разочарованы словами Любови Успенской. Поклонники спросили, как бы она поступила, если бы ее родственник пострадал из-за заслуженного артиста. Певица игнорирует критические замечания.
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