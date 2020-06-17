Овечкин скучает по русскому менталитету

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17.06.2020, 13:53, Разное

Во время прямого эфира с телеведущей Юлией Бордовских в “Инстаграм” Александр Овечкин признался, что очень скучает по русской культуре. Кроме того, ему не хватает менталитета, присущего жителям России.

Александр отметил, что за 15 лет США изменили его. Хоккеист стал совершенно другим человеком. Раньше он жил для себя, а сейчас сфокусировал внимание на жене и детях.

Несколько месяцев назад посол США в России Джон Салливан поблагодарил нашу страну за мастерство Александра Овечкина. Он признался, что всегда вспоминает о хоккее, когда думает об общих интересах России и Америки.

Овечкин является нападающим “Вашингтон Кэпиталз” с 2005 года. Несколько лет назад благодаря спортсмену команда впервые получила Кубок Стэнли. Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Александра 706 голов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Янв 2019 в 9:36 PST

Напомним, что недавно Овечкин одержал победу на конкурсе NHL Fan Choice Awards в номинации “GIF-анимация года”. Болельщики наградили спортсмена за самый смешной момент сезона.



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