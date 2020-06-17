Генпрокурор предложил дать таможенникам право отслеживать вывоз капитала

17.06.2020, 13:53, Новости дня

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил дать таможенным органам право расследовать факты незаконного вывода капиталов.

«В связи с ростом [количества] нарушений валютного законодательства, связанных с незаконным оттоком капитала за рубеж, проинформирован глава государства и предложено наделить полномочиями по расследованию таких преступлений (наряду со следователями МВД) органы дознания ФТС России, которые их выявляют», – сказал Краснов, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

Он отметил, что это должно повысить эффективность борьбы с подобными нарушениями.

В мае сообщалось, что чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за период с января по апрель 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 13,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.