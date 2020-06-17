Nord Stream 2 обжаловала решение регулятора Германии по «Северному потоку – 2»

17.06.2020, 13:53, Новости дня

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG подал 15 июня в Верховный региональный суд Дюссельдорфа апелляцию против решения Федерального сетевого агентства Германии.

«Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы», – информирует оператор, передает ТАСС.

В середине мая немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».