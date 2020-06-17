 

Кремль прокомментировал ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане

17.06.2020, 13:53, Новости дня

Москва и Баку продолжают контакты для урегулирования ситуации, сложившейся в Дагестане с гражданами Азербайджана; Кремль рассчитывает, что проблема будет урегулирована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же ситуация возникла с самого начала режима самоизоляции. И, действительно, там власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты. Поэтому с самого начала российская и азербайджанская стороны по дипканалам, по каналам пограничников, они были на связи», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «контакты (двух стран) осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему».

При этом он уточнил, что президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не проводили контакт по этой проблеме, передает ТАСС.

Напомним, в Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой.

Ранее и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев сообщил, что в ночь на 16 июня граждане Азербайджана напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не могут вернуться домой в связи с распространением коронавируса. Ночью ситуацию стабилизировали.

По данным СК, в результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, около 90 граждан Азербайджана доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.



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