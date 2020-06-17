Ростуризм предложил ввести на год бесплатную электронную визу для иностранцев

17.06.2020, 13:53, Новости дня

Федеральное агентство по туризму предлагает ввести бесплатную выдачу электронных виз для иностранных туристов на весь 2021 год в качестве антикризисной меры, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Дай бог, чтобы наверстали потери в туристической отрасли к концу следующего года. Нам нужно будет расти ускоренными темпами, принимать нестандартные решения, в том числе с точки зрения въездного потока», – сказала она в эфире РБК ТВ.

Глава Ростуризма напомнила, что общий оборот отрасли составляет 3,7 трлн рублей в год, включая доходы от въездного туризма.

«Поэтому сумма формируется не только из внутренних потоков. Многое будет зависеть от того, как мы дальше будем в этом смысле двигаться. Если предлагать совсем дерзкую идею, то я бы предложила сделать бесплатную электронную визу на весь следующий год как антикризисную меру», – предложила она.

Также Догузова заявила, что власти РФ не будут искусственно ограничивать выезд россиян за рубеж.

«То ограничение, та рекомендация, которая сейчас действует, она продиктована в данный момент исключительно заботой о людях и… со всеми своими зарубежными коллегами, в целом, на связи… Готовности, что с 1 июля, или с какой-то четкой даты, когда они готовы принимать россиян – нет», – добавила глава Ростуризма.

При она подчеркнула, что сейчас нет четкого понимания, на каких условиях и когда зарубежные страны готовы принимать российских туристов.

Кроме того, Догузова подчеркнула, что Ростуризм пока не получал официальных бумаг от властей Турции о сроках открытия курортов.

«Даже если бы мы прям сейчас были бы готовы отправлять, и это было бы возможно, турки на данный момент не готовы принимать туристов. Дальше будем следить за развитием ситуации и принимать решение», – добавила она, уточнив, что в июне турецкие курорты точно не готовы принимать туристов.

Ранее Ростуризм пообещал туроператорам государственные субсидии за организацию доступных туров по России.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.