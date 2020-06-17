 

ОП выявила в соцсетях более 1,3 тыс. фейков о голосовании по Конституции

17.06.2020, 13:53, Новости дня

Общественная палата РФ обнаружила в социальных сетях свыше 1,3 тыс. ложных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«На сегодняшний день 1312 фейковых сообщений (о голосовании по поправкам к Конституции). Лидирует среди социальных сетей и мессенджеров Instagram, «ВКонтакте» и TikTok», – сказала Мизулина, передает ТАСС.

По ее словам, большинство фейков касаются вопросов предъявления документов при волеизъявлении, допуска журналистов на участки и порядка электронного голосования. Мизулина подчеркнула, что по каждому такому сообщению волонтеры составляют жалобы в администрации социальных сетей и мессенджеров.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. 



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