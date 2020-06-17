Мнение: Мост преткновения

17.06.2020, 13:50, Разное

На прошлой неделе переправа через реку Пур в районе поселка Уренгой снова не работала. Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы ЯНАО снова были отрезаны от «большой земли». Водители большегрузов терпеливо ждали, пока владельцы моста что-то придумают, чтобы наладить переправу, засыпав грунтом разлив реки Пур.

Владельцы моста явно не торопились. А куда торопиться, если этот мост уже третий год – монопольный. Это в былые годы приходилось быть более расторопным, что бы грузовые потоки полностью не изменили маршруты и не пошли через мост-конкурент, расположенный чуть выше по течению реки Пур. А когда конкурента ликвидировали, у монополиста началась вольготная жизнь. Можно не торопиться, большегрузы никуда не денутся, дождутся, хоть неделями будут стоять на подъездах к переправе.

В те самые дни, когда переправа не работала, местные СМИ отрапортовали, что строительство моста через реку Пур идет опережающими темпами и будет введено в эксплуатацию раньше намеченных сроков.

Для жителей правобережья реки Пур эта информация выглядела откровенным издевательством.

Дело в том, что мост через реку Пур планировали построить еще в 1978 год. В 1978-ом! Тогда поселок Уренгой уже был столицей геологоразведки Ямала, а Новый Уренгой еще только начинал строиться. Тогда велась геологоразведка будущего газового месторождения «Заполярное» . Для обслуживания геологоразведки, подвоза всего необходимого, соорудили временный понтонный мост. Уже понимая, что на правобережье Пура вскоре заработает месторождение, решили строить капитальный мост. На левом берегу реки Пур высадился Мостотряд -93. И произошло это в 1978 году.

Но вскоре строительство моста отложили до лучших времен, решили ограничиться строительством метанолопровода…

К идее возведения моста вернулись в 1988 году. Министерство газовой промышленности СССР даже успело заказать порект. В 1993 году проект был подготовлен.

Но до реализации этого проекта дело так и не дошло.

Два берега реки Пур по прежнему соединял только понтонный мост. Правда, собственник этого сооружения поменялся. Дочерняя компания «Газпрома» ООО «Газпром добыча Ямбург», которая занималась эксплуатацией понтонной переправы продала объект частной компании «Ямбургтранссервис».

О том, что это за компания, я писал еще в сентябре 2017-го:

«…Первоначально ее учредителями были Сергей Полевиков (входил с губернатором в совет директоров авиакомпании «Ямал»), бизнес-партнер миллиардера Александра Забарского (их совместный проект «Мостострой-12» получал многомиллиардные заказы из регионального бюджета), и компания «Амарил Акциенгезелльшафт», зарегистрированная в Лихтенштейне. Лихтенштейнская компания вышла из состава учредителей несколько лет назад.

Бенефициары компании «Амарил Акциенгезелльшафт», по всей видимости, сохранили дружеские отношения с ямальскими газовиками. Во всяком случае, когда в сентябре 2015 года генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно баллотировался в законодательное собрание ЯНАО, одним из спонсоров его предвыборной кампании выступила «дочка» лихтенштейской компании — ООО «Бирбол Групп» («Новая газета», 1 сентября 2017 года).

В 2013 году новоуренгойский бизнесмен Олег Ситников решил построить через Пур мост из барж. Для него мост был «производственной необходимостью». Дело в том, что ситниковская «Корпорация Роснефтегаз» тоже начала геологоразведовательные работы на правобережье Пура на одном из малых месторождений. Забегая вперед, скажу, что эти работы увенчались успехом, в 2015 году нашли месторождение , а в 2016-ом «Корпорация Роснефтегаз» получили свидетельство:

Но когда Ситников закупил баржи и в сентябре 2013 года перегнал их в район поселка Уренгой, пошли угрозы, что бы он отказался от строительства моста из барж… А 24 сентября 2013 года угрозы реализовались в покушение. Ситников получил девятнадцать ножевых ранений. И чудом выжил. Это преступление до сих пор не раскрыто. Расследование откровенно волокитится. Об этой волоките знают даже в Генпрокуратуруе. Во всяком случае, в том числе и за ненадлежащее расследование покушения на Ситникова, экс-прокурор ЯНАО Александр Герасимено получил выговор от тогдашнего Генпрокурора Юрия Чайки.

В тот год мост из барж так и не собрали. Полноценно он заработал лишь в 2015 году, когда «Корпорация Роснефтегаз» открыла на правобережье Пура месторождение. И мост заработал круглогодично. А это, похоже, сильно не нравилось конкурентам и их покровителям, главным из которых, по моему твердому оценочному суждению, был тот самый Александр Герасименко.

В итоге в 2017-ом мост из барж снесли, по беспределу арестовав баржи.

Арест барж даже суд признал незаконным….

Вот таким был этот мост, который работал круглогодично, без сбоев:

И остался на реке Пур мост-монополист, который так и не заработал бесперебойно. На прошлой неделе он снова не работал. Но монополист, видимо,спмокойно относится к простоям. Похоже,что эти простои уже заложены в стоимость проезда, которая после ликвидации моста избаж увеличилась почти в два раза…