 

Кремль ответил на обвинения в адрес РФ о «подготовке покушения на Габунию»

17.06.2020, 13:48, Новости дня

Все подозрения в адрес российских властей в намерении якобы совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны и не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Ранее сообщалось, что СГБ Грузии задержала выходца из Ингушетии Васамбега Бокова, прибывшего, предположительно, с Украины, якобы для устранения скандального тележурналиста Георгия Габунии. На грузинском телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, считают, что стоять за «покушением» якобы мог глава Чечни Рамзан Кадыров. Власти Грузии поспешили выступить с обвинениями в адрес России. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста якобы по его заданию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом антироссийском скандале в Грузии.



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