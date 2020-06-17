 

Кремль отреагировал на предложение сократить новогодние каникулы

17.06.2020, 13:48, Новости дня

В Кремле исходят из того, что существует устоявшаяся за последние годы практика по длительности новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение отработать время, проведенное в самоизоляции, в январе.

«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что у Кремля нет позиции по этой инициативе.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», – напомнил Песков.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни 2020 года, введенные из-за коронавируса. Он предложил сделать выходными дни с 1 по 3 января.

Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заметили, что сокращение зимних каникул в 2021 году не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции.

В Минтруде заявили, что рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул, но напомнили, что первая неделя января выходная по Трудовому кодексу.



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