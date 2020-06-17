Генпрокурор заявил о системных нарушениях при проведении мусорной реформы

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17.06.2020, 13:48, Новости дня

При проведении мусорной реформы в РФ допущены системные нарушения, в каждом втором регионе отходы не вывозятся в срок, сообщил на заседании в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

«Надзорные мероприятия выявили системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки», – сказал Краснов, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, в трети регионов эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям, а органы местного самоуправления повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов.

«О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства», – добавил Краснов.

Ранее член Общественной палаты Игорь Шпектор заявил газете ВЗГЛЯД, что отвечать за мусорную реформу на местах должны губернаторы. «Каждый бачок, каждое место, которое связано со сбором мусора, в том числе на селе – все должно отслеживаться местными властями. Тогда закон будет работать», – сказал он.

В конце прошлого года президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции подробно ответил на вопрос о ходе мусорной реформы.



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