 

В России начались испытания на людях двух форм вакцин от COVID-19 — Минздрав

17.06.2020, 13:40, Разное


2
минуты

Как сообщает Минздрав России, обе вакцины предназначены для внутримышечного введения. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек в каждой. В ведомстве отмечают, что проведение клинического испытания вакцины в период пандемии — случай уникальный, поэтому для обеспечения безопасности исследований приняты беспрецедентные меры. В частности, все добровольцы были помещены на две недели в обсервацию.

«Ключевым моментом является добровольность участия в исследованиях – каждый участник принимает решение самостоятельно. Участникам предоставлена вся информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании», – говорится в сообщении Минздрава. 

В ведомстве добавили, что до начала испытаний каждый доброволец получает на руки информированное согласие, которое он изучает и подписывает до начала скрининговых процедур. В документе описаны характер исследований, цели и потенциальные риски. Каждый участник может отказаться от исследований в любое время без объяснения причин. Добровольцам также предоставляется услуга страхования жизни и здоровья.

Подписав документы, участники должны сдать анализы, в том числе на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после этого им будут введены дозы вакцины. Предположительно, первые добровольцы будут привиты уже завтра. После вакцинации все участники будут помещены в изоляцию в условиях стационара на 28 дней, в течение которых медики будут отслеживать состояние их здоровья и оценивать формирование иммунного ответа. Контроль за состоянием участников испытаний продолжится в течение шести месяцев после выписки. После окончания испытаний изучение эффективности и безопасности вакцины продолжатся, отмечают в Минздраве.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Сафронов день и ночь рисует сражающегося с коронавирусом Мишустина

03.05 / Мнение: Ремдесивир одобрен в США для лечения больных коронавирусом

28.04 / Чем больше сахара в рационе, тем меньше в нем витаминов и минералов

30.04 / Приянка Чопра рассказала, как они с Ником Джонасом креативно проводят время на карантине

08.06 / Личное: Женщина-салфетка

03.05 / Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса

05.05 / Сын помог жительнице Красноярского края сжечь в бане останки ее мужа

16.06 / Три человека пострадали при взрыве в Петербурге

10.06 / Оксана Воеводина планирует переехать в Лондон и получить международный диплом

01.06 / Мнение: А они КАК себе это вообще представляют, адепты баллончиков?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска