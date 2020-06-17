В России начались испытания на людях двух форм вакцин от COVID-19 — Минздрав

17.06.2020, 13:40, Разное



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Как сообщает Минздрав России, обе вакцины предназначены для внутримышечного введения. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек в каждой. В ведомстве отмечают, что проведение клинического испытания вакцины в период пандемии — случай уникальный, поэтому для обеспечения безопасности исследований приняты беспрецедентные меры. В частности, все добровольцы были помещены на две недели в обсервацию.

«Ключевым моментом является добровольность участия в исследованиях – каждый участник принимает решение самостоятельно. Участникам предоставлена вся информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании», – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве добавили, что до начала испытаний каждый доброволец получает на руки информированное согласие, которое он изучает и подписывает до начала скрининговых процедур. В документе описаны характер исследований, цели и потенциальные риски. Каждый участник может отказаться от исследований в любое время без объяснения причин. Добровольцам также предоставляется услуга страхования жизни и здоровья.

Подписав документы, участники должны сдать анализы, в том числе на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после этого им будут введены дозы вакцины. Предположительно, первые добровольцы будут привиты уже завтра. После вакцинации все участники будут помещены в изоляцию в условиях стационара на 28 дней, в течение которых медики будут отслеживать состояние их здоровья и оценивать формирование иммунного ответа. Контроль за состоянием участников испытаний продолжится в течение шести месяцев после выписки. После окончания испытаний изучение эффективности и безопасности вакцины продолжатся, отмечают в Минздраве.