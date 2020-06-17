 

Обнаружен новый подвид коронавируса

17.06.2020, 13:37, Разное

Об обнаружении нового штамма, вызывающего COVID-19, сообщили ученые панамского Института здоровья. Модификации вируса образовали новый подвид, рассказали специалисты.

В Панаму из-за особенностей географического расположения страны и ее статуса регионального транспортного хаба коронавирус проник одновременно из разных уголков мира. До того, как в республике возникла собственная мутация, там было четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Информации о патогенности и уровне заразности нового штамма пока нет. Для этого он должен быть тщательно изучен специалистами.

Ранее многие эксперты указывали на то, что коронавирус меняется в ходе охватившей мир пандемии. По оценкам научного сообщества, болезнь может стать более заразной, но менее опасной для жизни.

Еще один острый вопрос – возможность повторной волны эпидемии. Наличие разных штаммов возбудителей COVID-19 увеличивает риск того, что не всякая вакцина сможет защитить мир от угрозы распространения болезни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Мнение: Письмо: “Остались ли достойные шаги?”

26.04 / Личное: Крути жопой, чтобы муж не бил!

13.04 / Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова впервые показала сына

08.06 / Мнение: Погромы в Брюсселе

12.03 / Мнение: Бизнес и щипцы

21.04 / Общество: Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

21.04 / Жесктие меры, принятые в Китае, замедлили распространение коронавируса в мире

01.05 / Мнение: Почти сенсация. Мишустин

05.06 / Блогер-фармацевт Диденко выставила напоказ новую грудь: Скоро станет помягче

14.05 / «Ей нужно больше личного пространства»: Инсайдер рассказал о неполадках в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска