Обнаружен новый подвид коронавируса

17.06.2020, 13:37, Разное

Об обнаружении нового штамма, вызывающего COVID-19, сообщили ученые панамского Института здоровья. Модификации вируса образовали новый подвид, рассказали специалисты.

В Панаму из-за особенностей географического расположения страны и ее статуса регионального транспортного хаба коронавирус проник одновременно из разных уголков мира. До того, как в республике возникла собственная мутация, там было четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Информации о патогенности и уровне заразности нового штамма пока нет. Для этого он должен быть тщательно изучен специалистами.

Ранее многие эксперты указывали на то, что коронавирус меняется в ходе охватившей мир пандемии. По оценкам научного сообщества, болезнь может стать более заразной, но менее опасной для жизни.

Еще один острый вопрос – возможность повторной волны эпидемии. Наличие разных штаммов возбудителей COVID-19 увеличивает риск того, что не всякая вакцина сможет защитить мир от угрозы распространения болезни.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT