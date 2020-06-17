Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 248 человек

17.06.2020, 13:37, Разное

За истекшие сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За то же время полностью выздоровели 9 767 граждан.

В Москве коронавирус выявили у 1 416 человека, в области – 694. На третье место по приросту зараженных вышла Иркутская область, где за сутки зафиксировали 319 инфицированных. Санкт-Петербург переместился на четвертое место – 234 новых носителя.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 545 458 человек. Выздоровели 294 306 пациентов, 7 248 скончались.

От проведения парада Победы 24 июня отказались 13 городов, в том числе Челябинск, Пермь, Белгород и Псков. В некоторых из них мероприятия будут скромными, в других парад перенесут на более поздний срок.

Накануне в Дагестане произошли волнения во временном лагере размещения граждан Азербайджана. Иностранцы не могут попасть на родину из-за закрытых границ. После переговоров конфликт удалось уладить.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к восьми миллионам. В США выявлено более 2,1 миллиона заболевших, в Бразилии – почти 900 тысяч.

Себестоимость созданной Италией, Францией и Германией вакцины от коронавируса составит 2,5 евро. На выпуск 300 миллионов доз потратят более 750 миллионов евро. Для граждан стран ЕС она будет бесплатной.

В Дании власти начали раздачу денег населению. Каждый подданный королевства сможет получить почти 20 тысяч крон – около трех тысяч долларов.

По другим болезням так же считают? Из 2712 жертв в апреле, 1270 якобы реально от ковид19, остальные 1442 просто приписали. Доля ковидных (1270) в общем числе умерших (~149000) 0,85%. Спрашивается,адекватные ли запретительные меры? А у Голиковой по алгебре 2 #коронавирус #Россия pic.twitter.com/GyHsRWeiic

— Melikov (@melicashme) June 14, 2020