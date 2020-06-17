В Кремле ответили на вопрос о конфликте в захваченном схиигуменом монастыре

17.06.2020, 13:30, Новости дня

Кремль не следит за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где служил отрицавший коронавирус схиигумен Сергий (Николай Романов), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, в Кремле не следят за этой ситуацией», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также подтвердил, что в Кремле слышали выступление схиигумена Сергия, и добавил, что этот вопрос не является «нашей повесткой».

Ранее в Среднеуральском женском монастыре, где служил Сергий (Николай Романов), по просьбе самого схиигумена начали круглосуточно дежурить казаки. При этом Романов, бывший духовником обители, фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В монастырь прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

Казачий генерал Виктор Водолацкий в комментарии газете ВЗГЛЯД раскритиковал участие казаков в захвате женского монастыря. Религиовед дал оценку захватившему женский монастырь схиигумену Сергию.

Напомним, самого Сергия лишили права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы», и призвал своих прихожан выходить на улицу. Он также раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопандемии» коронавируса.

В пресс-службе епархии заявили, что схиигумен Сергий выказал непослушание настоятельнице обители, ему дана возможность исправиться до следующего заседания церковного суда, которое пройдет 26 июня. Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.