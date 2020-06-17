 

Нейробиологи заявили, что иностранный язык можно выучить во сне

17.06.2020, 13:30, Разное

Ученые напомнили, что во время сна мозг человека подвергает обработке полученный за день материал. Специалисты из Швейцарии узнали, что в период ночного сна легко изучить иностранный язык.
Исследователи предположили, что в момент медленного или глубокого сна люди усваивают новую информацию. Их теория была доказана во время опыта с применением электроэнцефалограммы. Специалисты, изучали активность волн мозга 41 участника, спавших в наушниках. Через них люди слышали набор слов, где одно выдумали.

Когда люди просыпались, эксперты проверяли им память. Испытуемые могли воспроизвести не только набор фраз, но и придуманные слова. Первые хорошо запоминали при многоразовом повторе, а вторые – в период активного периода медленного сна. Специалисты поняли, что такая стадия идеальна, чтобы люди могли закреплять информацию, которую получили во время бодрствования. Самая высокая активность обнаруживалась в гиппокампе и частях мозга, которые отвечали за речь.



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