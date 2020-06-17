Land Rover представил юбилейную версию Range Rover Fifty

17.06.2020, 13:28, Новости дня

Британская марка Land Rover рассекретила новую модификацию популярного внедорожника под названием Range Rover Fifty.

Предложенный автомобиль является специальной версией известной модели, тем самым напоминая о 50-летнем юбилее с момента поступления на рынок первого внедорожника Range Rover. Представители марки уточнили, что модель выпущена лимитированным тиражом 1970 автомобилей. На кузове применили фирменные шильдики, напоминающие о данной особенности, а также предусмотрели более внушительные колесные диски.

Кроме того, техническая часть автомобиля осталась прежней, а потому говорить о других отличиях модели пока не приходится. Напомним, внедорожник Range Rover Fifty оснащается гибридной установкой. Цена и дата выхода в продажу юбилейной модели пока не раскрыта.