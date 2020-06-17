 

Узерли о схожести с Хюррем-султан из “Великолепного века”: Испытываю духовный подъем из-за необходимости сражаться

17.06.2020, 13:23, Разное

В свежем интервью звезда турецкого сериала поведала, что
имеет много общих черт с женой османского султана Сулеймана Великолепного. Как
и главная героиня ленты “Великолепный век” Мерьем всегда сражается за то, что
считает важным.

Необходимость бороться за что-либо служит для Узерли хорошим
мотиватором. В такие моменты актриса чувствует прилив сил.

“Как и она, я испытываю духовный подъем перед лицом необходимости сражаться за то, что важно для меня”, – сказала артистка.

Исполнительница роли Хюррем-султан добавила, что не привыкла
полагаться на волю случая. Между тем, на пути к цели артистка никогда не пользуется
грязными методами. Мерьем Узерли лишена способности умышленно навредить человеку. В
этом вопросе актриса кардинально отличается от персонажа из сериала “Великолепный
век”.

Ради роли жены султана Узерли была вынуждена три года
красить волосы в рыжий цвет. Знаменитость не скрывает, что с этим оттенком
чувствовала себя некомфортно. После завершения работы над картиной она поспешила
избавиться от имиджа Хюррем. Актриса подчеркнула, что сделала это для себя и
новых ролей. Мерьем знает, что, отказавшись от образа рыжеволосой бестии, разочаровала
поклонников.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 8 Янв 2020 в 1:57 PST

Сегодня звезда сериала “Великолепный век” сконцентрирована
на воспитании дочери Лары. Наследнице знаменитости шесть лет. С отцом девочки,
турецким бизнесменом, Мерьем Узерли рассталась еще во время беременности.



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