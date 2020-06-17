Скончался экс-защитник московского “Динамо” Георгий Рябов

17.06.2020, 13:20, Новости дня

Чемпион Советского Союза и обладатель Кубка страны в составе московского "Динамо" Георгий Рябов скончался на 81-м году жизни. Рябов начал карьеру в составе клуба "Динамо" (Таллин), а в составе московских "бело-голубых" дебютировал в 1960-м году. В 1963 году он завоевал золото чемпионата страны.

Один из сильнейших в Союзе игроков оборонительной линии провел в составе "Динамо" десять лет, дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата. На счету защитника шесть матчей в составе национальной сборной. О смерти экс-футболиста сообщается на сайте столичного клуба. Клуб выразил соболезнования родственникам ветерана.