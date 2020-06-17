 

Американка стала суррогатной матерью своих собственных внуков

17.06.2020, 13:20, Новости дня

Американка стала суррогатной матерью, родив собственных внуков-близнецов. Ее дочь, перенесшая рак, осталась бесплодной из-за лечения, поэтому 42-летняя женщина решилась на такой шаг.

"Я не могла поверить, что моя мама беременна моими детьми", – рассказала 28-летняя Микаэла Гамп-Джонсон из Иллинойса изданию Sun.

Женщине поставили диагноз "мелкоклеточный рак матки", и болезнь развивалась очень агрессивно. На тот момент у нее уже был трехлетний сын и она пыталась зачать еще одного ребенка. Узнав диагноз, Микаэла поняла, что единственный выход – найти суррогатную мать, однако семья не имела средств на это. Тогда свою помощь предложила мама Микаэлы Шейла.

"Она – мой лучший друг. Она родила меня, когда ей было всего 16 лет, поэтому мы были скорее как сестры", – рассказала Микаэла.

Шейла была рядом с дочерью все время, пока та лечилась от рака – проходила курсы химио- и лучевой терапии. Затем именно мать убедила женщину обратиться к специалистам по бесплодию.

На 37-й неделе беременности Шейле сделали кесарево сечение. На свет появились близнецы – мальчик и девочка. Сейчас им год и два месяца.

По словам самой Шейлы, она рада, что суррогатной матерью не стала какая-то посторонняя женщина.



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