Трамп подписал указ о реформе полиции в США

17.06.2020, 13:19, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции на фоне массовых протестов в стране из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 16 июня сообщает Associated Press.

В соответствии с распоряжением Трампа будет создана база данных, в которой полицейские будут отслеживать жалобы на чрезмерное применение силы правоохранителями. Как отмечает AP, многие офицеры, оказавшиеся вовлеченными в инциденты со смертельным исходом, имеют давнюю историю жалоб, в том числе Дерек Шовен – полицейский из Миннеаполиса, которого подозревают в превышении применения силы к Флойду.

Приказ также предоставит полицейским департаментам финансовый стимул для внедрения передового опыта. В частности предусматривается поощрение программ сотрудничества с социальными работниками, в рамках которого последние присоединяются к полиции во время ненасильственных вызовов, связанных с психическим здоровьем, зависимостью и проблемами бездомных.

Во время церемонии подписания Трамп заявил, что приказ также запрещает использование удушающих приемов, за исключением случаев, когда жизнь офицера находится под угрозой. Именно во время такого приема и погиб Флойд. Однако, как отмечает AP, на самом деле приказ предписывает министерству юстиции США подтолкнуть местные полицейские управления к сотрудничеству с “авторитетным независимым органом по проверке полномочий” чья политика применения силы запрещает удушающие приемы.

Спикер Палаты представителей Демократической палаты Нэнси Пелоси заявила, что приказ “печально и серьезно не соответствует тому, что необходимо для борьбы с эпидемией расовой несправедливости и жестокостью полиции, которая убивает сотни чернокожих американцев”, отмечает агентство.

Протесты в США из-за смерти Флойда длятся с конца мая, когда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который и применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.