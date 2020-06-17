 

Митинг сторонников Шария в Киеве закидали дымовыми шашками. Полиция задержала нескольких человек

17.06.2020, 13:19, Новости дня

В Киеве полицейские задержали несколько человек, которые закидали колонну сторонников блогера Анатолия Шария дымовыми шашками. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“В 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка”, – отметили правоохранители.

Шарий обратился с призывом к своим сторонникам провести протест под Офисом президента 15 июня. Также он призвал “брать все, что может пригодиться для самозащиты”.

Утром 17 июня начался митинг под ОП. Туда стянули силы Нацполиции и Нацгвардии для обеспечения порядка.

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Топ-10 ведущих регионов России по социально-экономическому положению

25.05 / ВОЗ оценила риск второго пика пандемии коронавируса

13.06 / Зеленский отменил встречи и соблюдает карантин

19.04 / На Донбассе были ранены трое украинских военных

01.05 / Московский воздух стал чище по всем показателям

11.06 / Названы сроки завершения испытаний Ка-52 с дальнобойной крылатой ракетой

10.06 / Путин поручил подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли

15.06 / Эксперт: Макрон слова о защите памятников от погромщиков адресовал консервативной части общества

28.04 / Названо условие отмены ОИ в Токио

13.04 / Площадь пожара на Ленинском проспекте стремительно растет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска