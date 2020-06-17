 

В Одессе самолет упал возле гипермаркета, есть погибшие

17.06.2020, 13:19, Новости дня

17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет Y1 “Дельфин”, сообщила “Думская”.

По данным издания, инцидент произошел в районе 6-го км Овидиопольской дороги.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook, что самолет упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, который расположен рядом с аэродромом.

“По предварительным данным, из двух человек, которые находились на борту, один погиб”, – сообщил Форостяк. 

В Одесі неприємність, тільки що впав та розбився легкомоторний літакЗа попередніми даними з двох осіб, що були на…

Posted by Ruslan Forostyak on Kolmapäev, 17. juuni 2020

Второй пилот, по информации “Думской”, получил тяжелые травмы. Полиция сообщила, что он госпитализирован. 

Четырехместный самолет “Дельфин” – собственная разработка Одесского авиационного завода. Первый полет он совершил в 2010 году. В конце мая 2020 года завод возобновил испытания летательного аппарата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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