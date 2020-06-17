Помощник Горбачева прокомментировал сообщение о планах отдать Карелию Финляндии

17.06.2020, 13:16, Новости дня

«Подобных обсуждений не было ни во внутренних переговорах, ни с внешними партнерами», – сказал газете ВЗГЛЯД глава пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, комментируя утверждения финского дипломата Юкка Сеппинена о якобы готовности руководства СССР начать переговоры о передаче Карелии Финляндии.

«Данные утверждения являются инсинуацией. Это не может соответствовать реальности, потому что ничего подобного не было. Все беседы тогдашних лидеров СССР Михаила Горбачева и Финляндии Мауно Койвисто задокументированы, теперь опубликованы. Их отношения были тесными, обсуждались разные вопросы. Но ничего подобного не было и быть не могло», – сказал руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда», политолог Павел Палажченко.

Он назвал утверждения финского дипломата Юкка Сеппинена совершенно безответственной и не имеющей ничего общего с действительностью фальшивкой. По его словам, этот источник не заслуживает никакого доверия.

«Подобных обсуждений по поводу Карелии не было ни во внутренних переговорах, ни с внешними партнерами. Я просто не могу себе представить, чтобы любой руководитель нашей страны мог подобное обсуждать», – подчеркнул Палажченко.

«Возможно, Сеппинен таким образом пытается скомпрометировать Койвисто, что, по-моему, совершенно невозможно, потому что он – уважаемая фигура. Или же Сеппинен пытается привлечь внимание к своей книге. Но тогда лучше это делать другими средствами», – заключил собеседник.

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии, но финский президент Мауно Койвисто отказался от территорий.

Как пишет Сеппинен в своей новой книге, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался ею. Так, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи финской стороне Карелии, сообщил Сеппинен.

Сеппинен также сообщил, что в 2005 году, уже после окончания президентского срока, Койвисто в ответ на вопрос о Карелии говорил, что новые территории его стране не нужны, поскольку «и сейчас не получается всю Финляндию заселить».