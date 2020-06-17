ФСБ задержала экстремистов в четырех российских регионах

17.06.2020, 13:16, Новости дня

В четырех регионах Приволжья задержаны участники международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), сообщила ФСБ.

«Пресечена деятельность … экстремистской организации «Таблиги Джамаат». В Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях … задержаны лидеры и активные участники данной организации», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

У задержанных дома и на местах конспиративных сборов нашли запрещенную литературу, средства связи, банковские карты и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело.

В феврале в Москве и Подмосковье задержали семерых исламистов из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат».